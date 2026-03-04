Винс Хантер сообщил, что смог улететь из Дубая вместе с семьёй на фоне военного конфликта

31-летний американский форвард Винс Хантер, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», сообщил в социальных сетях, что вместе со своей семьёй смог вылететь из Дубая на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Наконец-то возвращаюсь к работе», — написал Винс под видеороликом из салона самолёта.

Также ещё два игрока краснодарцев находятся на Ближнем Востоке — центровой Ален Хаджибегович, который в составе сборной Катара должен был сыграть квалификационный матч чемпионата мира и Джеремайя Мартин, отдыхавший с семьёй. Удалось ли им покинуть зону конфликта — неизвестно.

Следующий матч краснодарцы проведут 8 марта с «Енисеем».