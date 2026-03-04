Скидки
Баскетбол

Фото: Егор Дёмин задул свечи на тортах от «Бруклина» в честь 20-летия

Фото: Егор Дёмин задул свечи на тортах от «Бруклина» в честь 20-летия
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» выложила в социальных сетях фотографию, на которой 20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин задувает свечи на тортах в честь своего дня рождения.

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Егор стал игроком нью-йоркского коллектива после драфта 2025 года, на котором россиянина выбрали под восьмым номером. Дёмин на данный момент принял участие в 52 матчах, в 45 выйдя в стартовом составе. В среднем за матч Егор набирает 10,3 очка, делает 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота.

Клуб одержал в 61 матче 15 побед при 46 поражениях и занимает 14-е место в Восточной конференции.

Комментарии
