Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма объяснил, при каком условии «Сан-Антонио» — лучшая команда в мире

Вембаньяма объяснил, при каком условии «Сан-Антонио» — лучшая команда в мире
Комментарии

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал разгромную победу над «Филадельфией Сиксерс» (131:91).

НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
91 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Макси - 21, Уокер - 20, Пэйн - 10, Эдвардс - 9, Уотфорд - 9, Бона - 6, Эджкомб - 6, Терри - 4, Драммонд - 2, Граймс - 2, Мартин - 2, Лоури, Барлоу
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 22, Васселл - 22, Касл - 15, Джонсон - 12, Фокс - 11, Брайант - 11, Вембаньяма - 10, Шампани - 10, Уотерс III - 8, Бийомбо - 5, Маклафлин - 3, Корнет - 2, Олиник

— Виктор, ты закончил игру с показателем полезности «+41». Что позволило сегодня действовать так легко и добиться разгрома?
— Думаю, прежде всего сыграл тот факт, что два дня назад мы проиграли. Я имею в виду, когда мы настроены и играем именно как единая команда, являемся лучшим коллективом в мире. Так что сегодня всё прошло гладко. Не думаю, что кто-то из нас набрал больше 30 очков. Так что не было чьего-то индивидуально выдающегося перформанса — всё было просто.

— Вы не проигрывали весь февраль. Чему научило вас то поражение, о котором ты упомянул?
— Я немного больше понял, что значит быть стабильным и подходить к каждой игре одинаково — против лучших команд или аутсайдеров.

— Каково это — быть в команде с такой отличной атмосферой? Где все друг друга любят?
— О, это потрясающе. Ужасно — быть в команде, где есть личных конфликты между игроками. Поэтому нам повезло. Руководство отлично поработало, собирая хороших людей. Поэтому чувствуем, что все на своих местах, — сказал Вембаньяма в эфире NBA on NBC.

