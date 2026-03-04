Вембаньяма объяснил, при каком условии «Сан-Антонио» — лучшая команда в мире

Французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду НБА «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал разгромную победу над «Филадельфией Сиксерс» (131:91).

— Виктор, ты закончил игру с показателем полезности «+41». Что позволило сегодня действовать так легко и добиться разгрома?

— Думаю, прежде всего сыграл тот факт, что два дня назад мы проиграли. Я имею в виду, когда мы настроены и играем именно как единая команда, являемся лучшим коллективом в мире. Так что сегодня всё прошло гладко. Не думаю, что кто-то из нас набрал больше 30 очков. Так что не было чьего-то индивидуально выдающегося перформанса — всё было просто.

— Вы не проигрывали весь февраль. Чему научило вас то поражение, о котором ты упомянул?

— Я немного больше понял, что значит быть стабильным и подходить к каждой игре одинаково — против лучших команд или аутсайдеров.

— Каково это — быть в команде с такой отличной атмосферой? Где все друг друга любят?

— О, это потрясающе. Ужасно — быть в команде, где есть личных конфликты между игроками. Поэтому нам повезло. Руководство отлично поработало, собирая хороших людей. Поэтому чувствуем, что все на своих местах, — сказал Вембаньяма в эфире NBA on NBC.