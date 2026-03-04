Тренер «Енисея» Арсич высказался о матче с «Бетсити Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который состоится в среду, 4 марта, в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 04 марта 2026, среда. 17:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Парма» уже доказала свой высокий потенциал, и нет сомнений, что к следующему матчу она подойдёт с огромной мотивацией.

Наши победы над «Автодором» и «Нижним» стали важным шагом к выходу в плей-офф, и теперь мы будем бороться за максимально выгодную позицию в нём. Для достижения успеха нам потребуется продемонстрировать высочайшую психологическую устойчивость», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

После 28 матчей красноярский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, одержав 12 побед при 16 поражениях.