Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма объяснил, каких игровых качеств ему не хватает

Виктор Вембаньяма объяснил, каких игровых качеств ему не хватает
Комментарии

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», высказался о качествах, которых ему не хватает.

— Ты блокируешь броски, хорош на подборах, бросаешь трёхочковые, забиваешь сверху. В чём, по-твоему, тебе нужно прибавить, чтобы стать совершенным игроком?
— Думаю, у меня есть способность делать понемногу всё, но иногда я об этом забываю. Наверное, недостаточно практикуюсь в розыгрыше и ведении мяча. И, кажется, я отхожу от этого. Это моя вина, потому что в плей-офф это нам понадобится, — сказал Вембаньяма в эфире NBA on NBC.

