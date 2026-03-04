Капитан «Зенита» Фрейзер рассказал о важности встреч с болельщиками

Разыгрывающий и капитан «Зенита» Трент Фрейзер поделился впечатлениями от встреч с болельщиками и подчеркнул их значимость для команды.

«Я люблю встречи с болельщиками. Думаю, это очень важно, чтобы болельщики чувствовали вовлечённость. Они поддерживают нас везде, на наших домашних матчах и на выезде. Мне нравятся подобные мероприятия, где можно пообщаться с ними», — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ Фрейзер принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 15,2 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 5,3 передачи.

