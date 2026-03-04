Скидки
Американец из «Зенита» похвалил русскую еду и назвал любимые рестораны в Санкт-Петербурге

Американец из «Зенита» похвалил русскую еду и назвал любимые рестораны в Санкт-Петербурге
Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о своих любимых ресторанах в Санкт-Петербурге и поделился впечатлениями о русской кухне.

«Мои любимые рестораны в Санкт-Петербурге: «Огниво», ресторан азиатской кухни, у меня есть парочка ресторанов, но прямо сейчас не смогу вспомнить их названия. Мне действительно нравится еда в России», — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Фрейзер принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 15,2 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Главные новости дня:

