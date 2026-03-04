Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Капитан «Зенита» Трент Фрейзер не стал выделять предстоящий матч с УНИКСом

Комментарии

Американский разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится 7 марта в Казани. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Мои ожидания к какой любой другой игре. Знаем, что у нас очень хорошая команда. Мы готовы к битве, ментально сфокусированы, подготовлены физически, чтобы победить. В последние несколько дней провели хорошую подготовку. Мы готовы», — сказал Трент Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

Главные спортивные новости дня:

