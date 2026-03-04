Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он уничтожал». Капитан «Зенита» Фрейзер оценил трансфер Джузэнга из НБА

«Он уничтожал». Капитан «Зенита» Фрейзер оценил трансфер Джузэнга из НБА
Комментарии

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о переходе в команду экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонни Джузэнга.

— Что скажешь о подписании Джонни Джузэнга?
— Думаю, что это хороший трансфер. Знаю его по игре в колледже, он уничтожал в колледже. Как я уже говорил, это действительно отличный игрок. Он добавит нашей команде разнообразия в атаке и защите. Особенно в нападении Джонни способен набирать много очков. Он даёт нам очень много новых возможностей.

— Ты с ним уже пообщался?
— Нет, пока мы не общались. Но обязательно поболтаем, когда он доберётся до Санкт-Петербурга, — сказал Фрейзер в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

Материалы по теме
Пару недель назад делил паркет с Вембаньямой, Эдвардсом и ШГА. А теперь — в России
Пару недель назад делил паркет с Вембаньямой, Эдвардсом и ШГА. А теперь — в России

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android