«Он уничтожал». Капитан «Зенита» Фрейзер оценил трансфер Джузэнга из НБА

Капитан «Зенита» Трент Фрейзер поделился мнением о переходе в команду экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонни Джузэнга.

— Что скажешь о подписании Джонни Джузэнга?

— Думаю, что это хороший трансфер. Знаю его по игре в колледже, он уничтожал в колледже. Как я уже говорил, это действительно отличный игрок. Он добавит нашей команде разнообразия в атаке и защите. Особенно в нападении Джонни способен набирать много очков. Он даёт нам очень много новых возможностей.

— Ты с ним уже пообщался?

— Нет, пока мы не общались. Но обязательно поболтаем, когда он доберётся до Санкт-Петербурга, — сказал Фрейзер в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»: