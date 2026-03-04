Игрок «Зенита» Фрейзер о новорождённом сыне Жбанова: Жора будет «сумасшедшим» отцом

Разыгрывающий и капитан «Зенита» Трент Фрейзер рассказал, как команда поздравила атакующего защитника Георгия Жбанова с рождением сына.

— У Жбанова и его жены Анны родился сын Савелий. Как команда поздравила Жору?

— Мы поздравили его с тем, что теперь ему нужно принести нам бургеры. Шучу, конечно. Я написал ему, что счастлив за него. Он будет «сумасшедшим» отцом (смеётся). Мы рады за Жору, он отличный парень, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

Ранее Фрейзер рассказал о важности встреч с болельщиками.

