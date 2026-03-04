Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Фрейзер о новорождённом сыне Жбанова: Жора будет «сумасшедшим» отцом

Игрок «Зенита» Фрейзер о новорождённом сыне Жбанова: Жора будет «сумасшедшим» отцом
Комментарии

Разыгрывающий и капитан «Зенита» Трент Фрейзер рассказал, как команда поздравила атакующего защитника Георгия Жбанова с рождением сына.

— У Жбанова и его жены Анны родился сын Савелий. Как команда поздравила Жору?
— Мы поздравили его с тем, что теперь ему нужно принести нам бургеры. Шучу, конечно. Я написал ему, что счастлив за него. Он будет «сумасшедшим» отцом (смеётся). Мы рады за Жору, он отличный парень, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.

Ранее Фрейзер рассказал о важности встреч с болельщиками.

Материалы по теме
Капитан «Зенита» Фрейзер рассказал о важности встреч с болельщиками

Дочь Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android