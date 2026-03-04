Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Слышны громкие взрывы». Гендиректор МБА-МАИ — о невозможности покинуть ОАЭ

«Слышны громкие взрывы». Гендиректор МБА-МАИ — о невозможности покинуть ОАЭ
Комментарии

Генеральный директор команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Игорь Кочарян высказался о нахождении в ОАЭ на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Сейчас нахожусь в Абу‑Даби, не могу вылететь. Завтра ждём вылет, хотелось бы поскорее улететь. Находимся в отеле с семьёй [баскетболиста УНИКСа] Андрея Лопатина. Периодически слышны громкие взрывы», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Свой следующий матч в Единой лиге московский коллектив проведёт в субботу, 7 марта, на домашнем стадионе «Баскет Холл Москва» с «Бетсити Пармой».

Ранее американский форвард «Локомотива-Кубань» Винс Хантер сообщил, что смог покинуть Дубай.

Материалы по теме
«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке
«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке
Материалы по теме
Винс Хантер сообщил, что смог улететь из Дубая вместе с семьёй на фоне военного конфликта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android