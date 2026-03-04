«Слышны громкие взрывы». Гендиректор МБА-МАИ — о невозможности покинуть ОАЭ

Генеральный директор команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Игорь Кочарян высказался о нахождении в ОАЭ на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Сейчас нахожусь в Абу‑Даби, не могу вылететь. Завтра ждём вылет, хотелось бы поскорее улететь. Находимся в отеле с семьёй [баскетболиста УНИКСа] Андрея Лопатина. Периодически слышны громкие взрывы», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Свой следующий матч в Единой лиге московский коллектив проведёт в субботу, 7 марта, на домашнем стадионе «Баскет Холл Москва» с «Бетсити Пармой».

Ранее американский форвард «Локомотива-Кубань» Винс Хантер сообщил, что смог покинуть Дубай.