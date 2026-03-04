Акционеры Евролиги провели заседание по поводу развития турнира на фоне диалога с НБА

Акционеры Евролиги провели во вторник, 3 марта, заседание для рассмотрения и утверждения ряда преобразующих стратегических инициатив, направленных на ускорение долгосрочного роста, создание стоимости и укрепление глобальных позиций турнира.

Совет акционеров одобрил основополагающие принципы комплексного бизнес-плана, сосредоточенного на постепенном создании стоимости активов, модернизации инфраструктуры и реализации трёхлетней стратегии совершенствования и расширения организационной структуры. Ключевые элементы плана включают:

1. Оценку возможности введения постоянных лицензий франшиз и расширения количества лицензий для обеспечения стабильности и преемственности.

2. Реализацию преобразующей организационной дорожной карты, основанной на цифровом ускорении, развитии прямых продаж болельщикам и стратегическом географическом расширении.

3. Структурные усовершенствования, направленные на оптимизацию управления, операционную масштабируемость и коммерческую эффективность.

Параллельно акционеры договорились изучить возможность привлечения € 1,5 млрд капитала для поддержки стратегических инициатив роста, а также дополнительный сбор капитала в размере не менее € 1 млрд, предназначенный для коммерческого инструмента, ориентированного на ускорение развития и модернизации арен Евролиги. Эти инвестиции позволят укрепить стандарты инфраструктуры, улучшить впечатления болельщиков и открыть новые долгосрочные источники дохода.

Также генеральный директор Чус Буэно проинформировал совет о недавних конструктивных дискуссиях с руководством НБА относительно потенциальных возможностей для будущего сотрудничества в Европе. Совет подтвердил свою открытость к изучению возможности стратегического партнёрства как на уровне лиги, так и на уровне отдельных клубов. Управленческая команда продолжит диалог с НБА и совместно оценит все потенциальные стратегические возможности.

Руководство подтвердило прогнозируемый годовой рост выручки на 9% при соответствующем увеличении распределений между клубами на 18%, что отражает выполнение планов и расширение коммерческого партнёрства.

На уровне клубов рыночные доходы выросли на 40% за последние три сезона благодаря увеличению доходов в дни матчей на 85% и росту коммерческих доходов на 30%. Эти результаты подчёркивают укрепление финансовых основ экосистемы Евролиги и подтверждают правильность стратегического курса, выбранного в последние годы.