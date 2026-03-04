«Проводил матчи с трещиной». Тренер «Самары» — о травме Михайловского перед паузой в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче с «Уралмашем», рассказав о повреждении защитника клуба Никиты Михайловского.

«Перерыв в чемпионате Единой лиги мы посвятили работе. И подходим к матчу с «Уралмашем» в хорошей готовности. Игроки мотивированы, ждут эту встречу с большим желанием. На тренировках они показывают хороший атлетичный баскетбол. Это наше главное оружие против команды из Екатеринбурга. Ведь она обладает определённой мощью, атакующим арсеналом, хорошим движением, также соперник очень опасен с периметра. При защите кольца нужен атлетизм. Это и будет икс-фактором в матче.

В игре с «Уралмашем» нам не поможет Андрей Саврасов. Зато паузу в чемпионате использовал для своего восстановления Никита Михайловский. Он проводил матчи с «Автодором» и «Пари НН» с трещиной в стопе, на морально-волевых. И принёс команде очень много пользы. У соперника в составе много знакомых лиц, которые в своё время выступали за «Самару» – Иван Пынько, Владимир Ивлев, Хэйден Далтон, Антон Карданахишвили. Это будет интересный матч!» — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.