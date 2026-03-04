Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Проводил матчи с трещиной». Тренер «Самары» — о травме Михайловского перед паузой в ЕЛ

«Проводил матчи с трещиной». Тренер «Самары» — о травме Михайловского перед паузой в ЕЛ
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче с «Уралмашем», рассказав о повреждении защитника клуба Никиты Михайловского.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перерыв в чемпионате Единой лиги мы посвятили работе. И подходим к матчу с «Уралмашем» в хорошей готовности. Игроки мотивированы, ждут эту встречу с большим желанием. На тренировках они показывают хороший атлетичный баскетбол. Это наше главное оружие против команды из Екатеринбурга. Ведь она обладает определённой мощью, атакующим арсеналом, хорошим движением, также соперник очень опасен с периметра. При защите кольца нужен атлетизм. Это и будет икс-фактором в матче.

В игре с «Уралмашем» нам не поможет Андрей Саврасов. Зато паузу в чемпионате использовал для своего восстановления Никита Михайловский. Он проводил матчи с «Автодором» и «Пари НН» с трещиной в стопе, на морально-волевых. И принёс команде очень много пользы. У соперника в составе много знакомых лиц, которые в своё время выступали за «Самару» – Иван Пынько, Владимир Ивлев, Хэйден Далтон, Антон Карданахишвили. Это будет интересный матч!» — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Слышны громкие взрывы». Гендиректор МБА-МАИ — о невозможности покинуть ОАЭ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android