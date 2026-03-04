Редик высказался о конфликте с Дончичем на скамейке запасных во время матча с «Уорриорз»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал конфликт с Лукой Дончичем во время матча с «Голден Стэйт Уорриорз» (129:101).

Во время одной из замен Лука возвращался на скамейку и прошёл мимо Редика, проигнорировав классическое рукопожатие. Джей Джей последовал за словенцем, они обменялись громкими репликами. Дончич затем вскочил со скамейки и подлетел к Редику, а между ними встал Джарред Вандербилт, разнимая их.

«Не знаю, почему это стало вирусным. Мне это показалось совершенно обычным делом. Если честно, в тот момент я не придал этому особого значения. Думаю, Лука тоже. У нас с ним отличные отношения. Я очень дорожу ими. И, по-моему, такие вещи случаются. Не в каждой игре, но довольно часто. Иногда это происходит между самими игроками. Иногда между тренером и игроком.

Это соревнование. И в данном случае двое парней пытаются выиграть баскетбольный матч и быть на одной волне», — приводит слова Редика издание ESPN.