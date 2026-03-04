«Должны были улететь сегодня». В УНИКСе заявили, что Швед и Лопатин не покинули ОАЭ

Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв высказался по поводу двух российских игроков казанского клуба, которые не могут покинуть Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, разыгрывающем защитнике Алексее Шведе и форварде Андрее Лопатине.

«Всё ещё не удалось пока покинуть Дубай. Должны были улететь сегодня, но почему-то рейс пока отменили. Не летают. Это касается Шведа, Лопатин ждёт в другом аэропорту. Ждём новостей», — приводит слова Богачёва «РИА Новости».

Ранее генеральный директор команды МБА-МАИ Игорь Кочарян заявил, что находится в Абу-Даби вместе с Лопатиным.