Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

«Парма» сыграет с «Енисеем» без двух лидеров из-за конфликта на Ближнем Востоке

«Парма» сыграет с «Енисеем» без двух лидеров из-за конфликта на Ближнем Востоке
Комментарии

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» сообщила, что в ближайшем матче с «Енисеем» за пермский клуб не сыграют два американских лидера — разыгрывающий защитник Джален Адамс и центровой Террелл Картер.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Енисей
Красноярск
«В связи с событиями на Ближнем Востоке наши легионеры пока не могут вылететь из Дубая. Клуб в оперативном режиме решает возникающие вопросы и по согласованию с игроками предпринимает все необходимые меры. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет разрешена», — говорится в заявлении клуба.

Также в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) находятся два российских игрока УНИКСа — Алексей Швед и Андрей Лопатин.

