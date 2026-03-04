Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол Новости

Президент ЦСКА Ватутин подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 Единой лиги

Президент ЦСКА Ватутин подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 Единой лиги
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги первой части сезона-2025/2026.

– Как вы можете оценить первую часть сезона?
– Как очень интересную, местами неожиданную, дарующую интригу на вторую половину сезона. С высокой вероятностью ожидаем очень интересный плей-офф, и вовсе не факт, что так называемая «Большая четвёрка» в борьбе между собой распределит места с первое по четвёртое. Сейчас, как я понимаю, пауза на матчи национальных команд позволит тренерам найти дополнительное время для реализации своих идей и, возможно, многие команды перед плей-офф сделают какие-то усиления – практически у всех есть такая возможность, есть вакансия легионера, которую можно заполнить, в том числе у нас.

Я удовлетворён, очень рад и надеюсь, что у нас не будет травм – это, наверное, самое главное. У нас хороший сыгранный состав, ребята знают свои роли, они распределены тренерским штабом. Главные оценки даст плей-офф. Сейчас мы тестируем себя, соперники тестируют нас на характер, на уровень игры, амбиции и так далее. Постараемся быть готовыми к апрелю, маю и июню, когда надо проявить все свои лучшие качества. Давайте назовём вещи своими именами, но трудно быть недовольным тем, что ты во главе турнирной таблицы, что команда не раз демонстрировала характер, волю к победе, играет в красивый зрелищный баскетбол, но призы, кубки и медали дают не за то, что было перед плей-офф, а за то, что в плей-офф, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.

Новости. Баскетбол

