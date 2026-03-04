НБА обновила рейтинг новичков. Дёмин потерял одну позицию, Флэгг по-прежнему второй

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Лидером остался Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), а разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин по сравнению с прошлой неделей потерял одну позицию, спустившись на 10-е место.
Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 4 марта:
1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
6. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
7. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
9. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
10. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).