НБА обновила рейтинг новичков. Дёмин потерял одну позицию, Флэгг по-прежнему второй

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Лидером остался Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), а разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин по сравнению с прошлой неделей потерял одну позицию, спустившись на 10-е место.

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 4 марта:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

6. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

7. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

9. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

10. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).