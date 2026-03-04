Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
«Сыграл не очень». Яннис Адетокунбо — о возвращении на паркет спустя полтора месяца

Комментарии

31-летний греческий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Милуоки Бакс», прокомментировал своё возвращение на паркет в матче с «Бостон Селтикс» (81:108) спустя полтора месяца восстановления из-за травмы икроножной мышцы.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
81 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 19, Дженг - 13, Портис - 12, Портер - 8, Харрис - 6, Нэнс - 6, Тёрнер - 5, Роллинз - 5, Симс - 3, Трент-мл. - 2, Томас - 2, Кузма, Грин, Адетокунбо, Джексон
Бостон Селтикс: Притчард - 25, Уайт - 18, Гонсалес - 18, Хозер - 14, Вучевич - 10, Шейерман - 10, Гарза - 7, Харпер Мл. - 6, Тонже, Уолш, Шульга, Уильямс, Кета

«Я просто счастлив, что я на площадке. Неважно, сыграю ли я 18 минут, 20 минут, 22 или сколько угодно, я просто счастлив, что могу находиться здесь. Очевидно, с «Бостоном» сыграл не очень хорошо, но в конце концов я просто счастлив, что вернулся и могу помогать своим товарищам по команде, чем могу, и просто заниматься тем, что люблю, — играть в баскетбол.

У меня было три травмы в этом году, и я просто счастлив, что занимаюсь тем, что люблю. У нас осталось 24 игры. Это 24 битвы», — приводит слова Адетокунбо издание ESPN.

