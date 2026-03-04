Скидки
Баскетбол

Теннисист Карлос Алькарас появился в джерси клуба НБА «Лейкерс» перед матчем в Калифорнии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас появился в джерси клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» перед матчем на турнире в Калифорнии (США).

Фото: Frey/TPN/Getty Images

Ранее Карлос Алькарас выиграл 26-й титул в карьере, став чемпионом турнира АТР-500 в Дохе (Катар). В финале соревнований Алькарас одолел француза Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:1.

В сезоне-2025 Алькарас стал победителем восьми турниров. Он взял трофеи на Открытом чемпионата США и «Ролан Гаррос», а также выиграл «Мастерсы» в Цинциннати, Риме и Монте-Карло. Помимо этого, он одержал победы на турнирах в Токио, Лондоне и Роттердаме.

