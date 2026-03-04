Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Баскетбол

«Бетсити Парма» — «Енисей», результат матча 2026, счет 81:70, Единая лига ВТБ — 2025/2026

21 очко и восемь подборов Свинина помогли «Парме» обыграть «Енисей» в матче ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 4 марта, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пармой» и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15) в пользу клуба из Перми.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 70
Енисей
Красноярск
Бетсити Парма: Свинин - 21, Фирсов - 16, Сандерс - 11, Ильницкий - 9, Егоров - 9, Шашков - 8, Захаров - 7, Головченко, Гуляев, Стафеев
Енисей: Артис - 18, Сонько - 16, Коулмэн - 12, Рыжов - 12, Долинин - 5, Ведищев - 4, Шлегель - 2, Ванин - 1, Евдокимов, Касаткин, Перевалов, Середа

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал 19-летний российский форвард Лев Свинин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе красноярского клуба стал 32-летний американский защитник Доминик Артис. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить четыре перехвата.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
