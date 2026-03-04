21 очко и восемь подборов Свинина помогли «Парме» обыграть «Енисей» в матче ЕЛ

Сегодня, 4 марта, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Пармой» и «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15) в пользу клуба из Перми.

Самым результативным игроком в составе «Пармы» стал 19-летний российский форвард Лев Свинин. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов, отдать две передачи, а также совершить три перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе красноярского клуба стал 32-летний американский защитник Доминик Артис. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, отдать одну передачу, а также совершить четыре перехвата.