Баскетбол

«Нет смысла тащить ветеранов». Кириленко — о решении снизить возраст членов сборной РФ

«Нет смысла тащить ветеранов». Кириленко — о решении снизить возраст членов сборной РФ
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что решении о снижении возраста игроков сборной России по баскетболу является вынужденным.

«Мы действительно снизили возраст игроков, которые сейчас находятся в национальной команде. Мера вынужденная, потому что есть обстоятельства, от нас не зависящие. Они нас толкают на то, чтобы мы смотрели с прицелом на будущее нашей команды. У нас классная молодёжь, талантливые ребята, которые здорово и активно играют и борются, но им необходим опыт. Сейчас их нужно потихонечку запускать играть с их иностранными визави, чтобы был качественный шаг вперёд.

Я не говорю, что наши ветераны недостойны быть в команде. Конечно же, достойны. Однако мы прекрасно знаем, как играют Кубранов, Зубков и другие. Это хорошие, классные игроки, но пока нет официальных соревнований, нет смысла их тащить в национальную команду. Они всё уже доказали, мы прекрасно знаем, в какой они форме и кондициях.

Очень сложно находить эти возможности, однако это наша работа. Из-за того, что мы находимся в изоляции, наши календари не совпадают, и, когда сборные каких-то стран готовятся к чемпионату Европы и играют его, они ищут спарринг из тех же команд, которые там выступают. В этом плане мы немножко выпадаем из этого графика», — сказал Кириленко в интервью Единой лиги в «VK Видео».

