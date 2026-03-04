21 очко и девять подборов Эллиса помогли «Уралмашу» победить «Самару» в матче ЕЛ

Сегодня, 4 марта, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 73:69 (20:19, 11:15, 21:19, 21:16) в пользу клуба из Екатеринбурга.

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал 32-летний американский центровой Октавиус Эллис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, отдать три передачи, совершить один перехват и три блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал 31-летний российский защитник Михаил Кулагин. Он набрал 20 очков, сделал три подбора, отдал три передачи и совершил два перехвата.