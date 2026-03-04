Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол

«Самара» — «Уралмаш», результат матча 2026, счет 69:73, Единая лига ВТБ — 2025/2026

21 очко и девять подборов Эллиса помогли «Уралмашу» победить «Самару» в матче ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 4 марта, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между «Самарой» и «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 73:69 (20:19, 11:15, 21:19, 21:16) в пользу клуба из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 73
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: М. Кулагин - 20, Чебуркин - 18, Михайловский - 14, Шейко - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Походяев - 2, Кузнецов, Халдеев, Летино, Косяков
Уралмаш: Эллис - 21, Нэвелс - 19, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Нэльсон - 6, Писклов - 5, Далтон - 4, Пынько - 2, Петенев, Ивлев, Новиков, Герасимов

Самым результативным игроком в составе «Уралмаша» стал 32-летний американский центровой Октавиус Эллис. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, отдать три передачи, совершить один перехват и три блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе самарской команды стал 31-летний российский защитник Михаил Кулагин. Он набрал 20 очков, сделал три подбора, отдал три передачи и совершил два перехвата.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
