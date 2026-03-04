«У нас было настоящее единение». Пашутин — о победе «Пармы» в матче с «Енисеем»

Главный тренер клуба «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Енисеем» (81:70).

«Атмосфера на трибунах сегодня в четвёртой четверти была абсолютно запредельная, как будто это уже игры плей-офф. У нас была сложная ситуация, двое игроков остались в Дубае – Террелл Картер и Джейлен Адамс. Брендан Адамс продолжает проходить углублённую реабилитацию. Естественно, мы готовились к матчу исходя из данной ситуации. Лев Свинин и Глеб Фирсов приехали после сборной практически 1 марта и прошли полноценную подготовку. Думаю, что это сегодня им помогло. Также мы сделали коррекцию состава, спасибо всему тренерскому штабу за работу.

Ну и, конечно, надо отметить сегодня характер команды, было настоящее единение, особенно это было видно в последней четверти. Выиграли её 35:15 за счёт агрессивной и самоотверженной защиты, а также умного нападения. Я рад за ребят и за всю команду. Для нас это очень важная победа после серии неудачных концовок в матчах и текущей ситуации с составом на «сегодня», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.