Единая лига: результаты матчей 4 марта

В среду, 4 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей на 4 марта:

«Бетсити Парма» — «Енисей» — 81:70;
«Самара» — «Уралмаш» — 69:73.

После 28 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 26 побед при двух поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 25 побед и три поражения. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 20 побед и девять поражений в 29 играх.

