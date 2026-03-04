Антон Юдин раскритиковал выступление «Уралмаша» в победном матче с «Самарой»

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал победу своей команды в матче с «Самарой», критично высказавшись о выступлении подопечных.

«Я предупреждал команду: «Самара» сейчас в полном составе, игру в Екатеринбурге пропустили многие важные для неё в плане набора очков игроки. Сейчас вернулся Чебуркин, вернулся Кулагин, и я предупреждал, что такой же лёгкой прогулки, как в Екатеринбурге, у нас не будет. К сожалению, мы играем не так, как должны играть в плане нашего потенциала. Мы можем играть гораздо лучше, это касается в первую очередь нападения. Когда ты допускаешь много глупостей и поспешных решений в течение игры, это влияет и на твою защиту. К сожалению, некоторые игроки выпадают, и выпадают очень сильно.

Хотелось бы, чтобы этого было как можно меньше. «Самара» дала великолепный бой, показывала великолепную игру, в начале третьей четверти мы проигрывали «-9» – пришлось менять защиту, что принесло результат. Благодарен ребятам, что продолжали бороться и перевернули игру, которая складывалась для нас не очень хорошо», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.