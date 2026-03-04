Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Антон Юдин раскритиковал выступление «Уралмаша» в победном матче с «Самарой»

Антон Юдин раскритиковал выступление «Уралмаша» в победном матче с «Самарой»
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин прокомментировал победу своей команды в матче с «Самарой», критично высказавшись о выступлении подопечных.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 73
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: М. Кулагин - 20, Чебуркин - 18, Михайловский - 14, Шейко - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Походяев - 2, Кузнецов, Халдеев, Летино, Косяков
Уралмаш: Эллис - 21, Нэвелс - 19, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Нэльсон - 6, Писклов - 5, Далтон - 4, Пынько - 2, Петенев, Ивлев, Новиков, Герасимов

«Я предупреждал команду: «Самара» сейчас в полном составе, игру в Екатеринбурге пропустили многие важные для неё в плане набора очков игроки. Сейчас вернулся Чебуркин, вернулся Кулагин, и я предупреждал, что такой же лёгкой прогулки, как в Екатеринбурге, у нас не будет. К сожалению, мы играем не так, как должны играть в плане нашего потенциала. Мы можем играть гораздо лучше, это касается в первую очередь нападения. Когда ты допускаешь много глупостей и поспешных решений в течение игры, это влияет и на твою защиту. К сожалению, некоторые игроки выпадают, и выпадают очень сильно.

Хотелось бы, чтобы этого было как можно меньше. «Самара» дала великолепный бой, показывала великолепную игру, в начале третьей четверти мы проигрывали «-9» – пришлось менять защиту, что принесло результат. Благодарен ребятам, что продолжали бороться и перевернули игру, которая складывалась для нас не очень хорошо», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных
Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android