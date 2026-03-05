Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Самары» прокомментировал поражение клуба в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Самары» прокомментировал поражение клуба в матче с «Уралмашем»
Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался о выступлении подопечных в матче с «Уралмашем», который завершился со счётом 69:73 в пользу последних.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
69 : 73
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: М. Кулагин - 20, Чебуркин - 18, Михайловский - 14, Шейко - 6, Чеваренков - 5, Пивцайкин - 2, Минченко - 2, Походяев - 2, Кузнецов, Халдеев, Летино, Косяков
Уралмаш: Эллис - 21, Нэвелс - 19, Карданахишвили - 9, Даглас - 7, Нэльсон - 6, Писклов - 5, Далтон - 4, Пынько - 2, Петенев, Ивлев, Новиков, Герасимов

«Содержательная игра, хороший ритм, быстрый баскетбол от нас, мы пытались атаковать первым темпом. Но усталость в концовке не дала нам реализовать четыре выхода с атаками из-под кольца плюс три «пустых» броска с периметра. Реализуй мы их, удача была бы, наверное, на нашей стороне. «Зона» от соперника нас связала, но мы перестроились, пытались сыграть на пик-н-роллах, нашли свою результативность и стали искать фолы. Однако не забрали свой подбор, и гости реализовали свои шансы: дважды с фолом и «пустой» бросок из-под кольца затащили нас в нервозную концовку, где чуть хладнокровнее были игроки «Уралмаша». В целом же хорошая игра по защите и по тем моментам, которые мы планировали», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

