Реджи Миллер назвал правило, которое НБА должна отменить

Легенда «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллер выступил за отмену правила, согласно которому игроки НБА должны провести минимум 65 матчей в сезоне для получения индивидуальных наград. По мнению члена Зала славы, современный темп игры и высокая интенсивность нагрузок делают этот порог избыточным и приводят к частым травмам ведущих баскетболистов.

«Во-первых, я бы избавился от этого правила. В современных реалиях это слишком высокая планка. Знаю, что многим со стороны условие отыграть 65 матчей кажется пустяком, но, глядя на объём беговой работы и то, как сейчас играют, я понимаю, откуда берутся травмы. Считаю, что 65 — это жёсткая цифра», — сказал Миллер на канале The Dan Patrick Show в YouTube.

