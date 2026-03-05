Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реджи Миллер назвал правило, которое НБА должна отменить

Реджи Миллер назвал правило, которое НБА должна отменить
Комментарии

Легенда «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллер выступил за отмену правила, согласно которому игроки НБА должны провести минимум 65 матчей в сезоне для получения индивидуальных наград. По мнению члена Зала славы, современный темп игры и высокая интенсивность нагрузок делают этот порог избыточным и приводят к частым травмам ведущих баскетболистов.

«Во-первых, я бы избавился от этого правила. В современных реалиях это слишком высокая планка. Знаю, что многим со стороны условие отыграть 65 матчей кажется пустяком, но, глядя на объём беговой работы и то, как сейчас играют, я понимаю, откуда берутся травмы. Считаю, что 65 — это жёсткая цифра», — сказал Миллер на канале The Dan Patrick Show в YouTube.

Материалы по теме
«Они любят тачки, а не игру». Европейцы скоро вытеснят всех игроков из США?
«Они любят тачки, а не игру». Европейцы скоро вытеснят всех игроков из США?

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android