Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Нью-Йорк». Гилджес-Александер набрал 26 очков

Утром 5 марта мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 103:100.

Самым результативным игроком матча стал американский центровой Чет Холмгрен набрал 28 очков, восемь подборов и отдал две передачи. Его партнёр по команде канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер завершил встречу с 26 очками, а также совершил три подбора и восемь ассистов. У «Никс» больше всех набрал доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс. У него дабл-дабл: 17 очков, 17 подборов и один ассист. Его одноклубник разыгрывающий защитник Джейлен Брансон также оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков, 15 ассистов и три подбора.

В следующем матче «Никс» встретятся в гостях с «Денвер Наггетс» 7 марта, а «Оклахома» сыграет дома с «Голден Стэйт Уорриорз» 8 марта.