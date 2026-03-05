Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 2 марта 2026, счет 100:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Нью-Йорк». Гилджес-Александер набрал 26 очков
Комментарии

Утром 5 марта мск на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 103:100.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Таунс - 17, Ануноби - 16, Брансон - 16, Бриджес - 15, Шамет - 14, Харт - 10, Диавара - 9, Альварадо - 3, Кларксон, Дадье, Маккаллар, Сохан, Колек, Джемисон, Хукпорти
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 28, Гилджес-Александер - 26, Дорт - 16, Уильямс - 8, Уиггинс - 6, Маккейн - 5, Джо - 4, Уоллес - 4, Карузо - 3, Уильямс - 3, Барнхайзер, Хартенштайн

Самым результативным игроком матча стал американский центровой Чет Холмгрен набрал 28 очков, восемь подборов и отдал две передачи. Его партнёр по команде канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер завершил встречу с 26 очками, а также совершил три подбора и восемь ассистов. У «Никс» больше всех набрал доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс. У него дабл-дабл: 17 очков, 17 подборов и один ассист. Его одноклубник разыгрывающий защитник Джейлен Брансон также оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков, 15 ассистов и три подбора.

В следующем матче «Никс» встретятся в гостях с «Денвер Наггетс» 7 марта, а «Оклахома» сыграет дома с «Голден Стэйт Уорриорз» 8 марта.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Коррупционный скандал в НБА набирает обороты. Что же ждёт легендарного Биллапса?
Коррупционный скандал в НБА набирает обороты. Что же ждёт легендарного Биллапса?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android