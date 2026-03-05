Дабл-дабл Брауна и 29 очков Уайта не спасли «Бостон» от разгромного проигрыша «Шарлотт»
В ночь с 4 на 5 марта мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу с крупным счётом 118:89.
НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
89 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Уайт - 29, Браун - 20, Гарза - 9, Шейерман - 9, Гонсалес - 8, Вучевич - 7, Хозер - 3, Уолш - 2, Кета - 2, Притчард, Харпер Мл., Шульга, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 20, Болл - 18, Миллер - 18, Уайт - 17, Бриджес - 9, Диабате - 9, Джеймс - 6, Грин - 6, Колкбреннер - 6, Коннотон - 6, Ривз - 3, Манн, Тиллман
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Деррик Уайт, на счету которого 29 очков, два подбора и три ассиста. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл — в его активе 20 очков, 11 подборов и семь результативных передач.
В составе «Шарлотт» лучшим оказался лёгкий форвард Кон Нуппель, набравший 20 очков при четырёх подборах.
