Дабл-дабл Брауна и 29 очков Уайта не спасли «Бостон» от разгромного проигрыша «Шарлотт»

В ночь с 4 на 5 марта мск на паркете арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс». Гости выиграли встречу с крупным счётом 118:89.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Бостона» Деррик Уайт, на счету которого 29 очков, два подбора и три ассиста. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун оформил дабл-дабл — в его активе 20 очков, 11 подборов и семь результативных передач.

В составе «Шарлотт» лучшим оказался лёгкий форвард Кон Нуппель, набравший 20 очков при четырёх подборах.