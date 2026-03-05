Скидки
Милуоки Бакс — Атланта Хоукс, результат матча 2 марта 2026, счет 113:131, регулярный чемпионат НБА 2025-2026, Адетокунбо

24 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче НБА с «Атлантой»
Утром 5 марта мск на паркете «Файсерв-форум» (Милуоки, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Гости выиграли встречу со счётом 131:113.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Таунс - 17, Ануноби - 16, Брансон - 16, Бриджес - 15, Шамет - 14, Харт - 10, Диавара - 9, Альварадо - 3, Кларксон, Дадье, Маккаллар, Сохан, Колек, Джемисон, Хукпорти
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 28, Гилджес-Александер - 26, Дорт - 16, Уильямс - 8, Уиггинс - 6, Маккейн - 5, Джо - 4, Уоллес - 4, Карузо - 3, Уильямс - 3, Барнхайзер, Хартенштайн

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка, сделал пять подборов и отдал четыре передачи. В составе победителей больше всех очков (23) набрал канадский защитник Никил Александер-Уолкер.

В следующем матче «Бакс» встретятся на своём паркете с «Ютой Джаз», а «Атланта» сыграет дома с «Филадельфией Сиксерс». Оба матча состоятся 8 марта. Отметим, что у «Милуоки» четыре поражения подряд, а «Атланта» вышла на серию из пяти побед.

