24 очка Адетокунбо не спасли «Милуоки» от поражения в матче НБА с «Атлантой»

Утром 5 марта мск на паркете «Файсерв-форум» (Милуоки, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Атланта Хоукс». Гости выиграли встречу со счётом 131:113.

Самым результативным игроком матча стал греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка, сделал пять подборов и отдал четыре передачи. В составе победителей больше всех очков (23) набрал канадский защитник Никил Александер-Уолкер.

В следующем матче «Бакс» встретятся на своём паркете с «Ютой Джаз», а «Атланта» сыграет дома с «Филадельфией Сиксерс». Оба матча состоятся 8 марта. Отметим, что у «Милуоки» четыре поражения подряд, а «Атланта» вышла на серию из пяти побед.