В ночь с 4 на 5 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 марта:

«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:103;

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 89:118;

«Филадельфия Сиксерс» — «Юта Джаз» — 106:102.

«Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:122;

«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 113:131;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:107.

