Фенербахче Стамбул — Монако. Прямая трансляция
Баскетбол

Результаты игрового дня НБА 5 марта

Комментарии

В ночь с 4 на 5 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли шесть матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 5 марта:

«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 100:103;
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 89:118;
«Филадельфия Сиксерс» — «Юта Джаз» — 106:102.
«Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 114:122;
«Милуоки Бакс» — «Атланта Хоукс» — 113:131;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Индиана Пэйсерс» — 130:107.

Материалы по теме
Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Нью-Йорк». Гилджес-Александер набрал 26 очков

Видео: Дёмин пошутил о своих кроссовках на Матче восходящих звёзд

Комментарии
