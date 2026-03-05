Арсич назвал ключевые моменты, из-за которых «Енисей» проиграл «Парме»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение красноярского коллектива в матче с «Бетсити Пармой» (70:81).

«Мы говорили о том, что у нас есть проблемы с подборами, и чтобы выиграть в Перми, важно хорошо показать себя в этом аспекте. У соперника более 20 подборов на чужом щите, это одна из причин такого результата. Другая – мы не смогли остановить их игру в «краске», у пермяков было пять игроков, которые хорошо показали себя под кольцом, а у нас не было Тасича. Думаю, что это ключевые моменты матча», — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.

Это поражение стало для красноярцев 17-м в нынешнем сезоне за 29 матчей. В данный момент они занимают восьмое место и находятся в зоне плей-офф.