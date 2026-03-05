Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Арсич назвал ключевые моменты, из-за которых «Енисей» проиграл «Парме»

Арсич назвал ключевые моменты, из-за которых «Енисей» проиграл «Парме»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение красноярского коллектива в матче с «Бетсити Пармой» (70:81).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
81 : 70
Енисей
Красноярск
Бетсити Парма: Свинин - 21, Фирсов - 16, Сандерс - 11, Ильницкий - 9, Егоров - 9, Шашков - 8, Захаров - 7, Головченко, Гуляев, Стафеев
Енисей: Артис - 18, Сонько - 16, Коулмэн - 12, Рыжов - 12, Долинин - 5, Ведищев - 4, Шлегель - 2, Ванин - 1, Евдокимов, Касаткин, Перевалов, Середа

«Мы говорили о том, что у нас есть проблемы с подборами, и чтобы выиграть в Перми, важно хорошо показать себя в этом аспекте. У соперника более 20 подборов на чужом щите, это одна из причин такого результата. Другая – мы не смогли остановить их игру в «краске», у пермяков было пять игроков, которые хорошо показали себя под кольцом, а у нас не было Тасича. Думаю, что это ключевые моменты матча», — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.

Это поражение стало для красноярцев 17-м в нынешнем сезоне за 29 матчей. В данный момент они занимают восьмое место и находятся в зоне плей-офф.

Материалы по теме
«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке
«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android