«Неидеальный способ». Риверс — о возвращении Янниса Адетокунбо в строй спустя 1,5 месяца

Главный тренер команды НБА «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался о возвращении на паркет 31-летнего грека и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо спустя полтора месяца отсутствия из-за травмы икроножной мышцы.

«Я не собираюсь переусердствовать. Он давно не играл, так что просто возвращаем его в строй. Не то чтобы у нас была утром перед его возвращением большая тренировка или раскатка, так что это неидеальный способ вернуть его. Но раз он доступен, то я обязан его выпустить и импровизировать.

Ограничение его времени на площадке? Мы так сделали в первый раз; это не сработало. Но послушайте, это баскетбол. Ты выходишь и играешь, и остаётся только надеяться, что он останется здоров», — приводит слова Риверса ESPN.

В первом матче после возвращения Яннис провёл на паркете чуть больше 25 минут, набрав 19 очков, а «Бакс» разгромно проиграли «Бостон Селтикс» — 81:108. Минувшей ночью «Милуоки» уступил «Атланте Хоукс» (113:131), а Адетокунбо за 26 минут набрал 24 очка.