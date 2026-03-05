Скидки
Главная Баскетбол Новости

Президент ЦСКА Ватутин назвал самое удивительное событие сезона-2025/2026 Единой лиги

Президент ЦСКА Ватутин назвал самое удивительное событие сезона-2025/2026 Единой лиги
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин назвал матч с МБА-МАИ (109:106 ОТ) самым удивительным событием сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 февраля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
106 : 109
ОТ
ЦСКА
Москва
МБА-МАИ: Зайцев - 21, Барашков - 20, Платунов - 13, Савков - 12, Гудумак - 12, Зубков - 9, Певнев - 9, Балашов - 5, Падиус - 3, Личутин - 2, Комолов
ЦСКА: Уэйр - 23, Тримбл - 18, Кливленд - 12, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Астапкович - 4, Чадов - 4, Карпенко

– Самое удивительное событие сезона прямо сейчас?
– Не будем ходить далеко за примерами. Думаю, все те, кто ожидали нашу выездную игру с МБА-МАИ, вряд ли предполагали, что её сценарий сложится так, как это было в «Баскет-холле». Мы вели 18 очков, не хотели вспоминать известную фразу нашего бывшего тренера Димитриса Итудиса, который часто повторял, когда ЦСКА упускал 20-очковое преимущество, что баскетбол – это игра рывков. Подобного рывка от МБА, наверное, мало кто ожидал. Матч получился с оценкой «супер». Я готов снять шляпу перед МБА, в первую очередь перед тренерами, игроками, которые, проигрывая «-18», нашли в себе силы сделать такой рывок, не постеснялись не только бросать сумасшедшие трёхочковые, но и попадать.

Я всегда повторяю: уровень чемпионата оценивается не по тому, как играют между собой гранды, а как могут навязать – с уважением говорю это слово – середняки борьбу командам с большими бюджетами, лучшими составами и большими амбициями. Для лиги будет хорошо, если такие сюрпризы и зрелищные игры с непредсказуемым финалом продолжатся, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.

Президент ЦСКА Ватутин подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 Единой лиги
