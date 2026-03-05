Скидки
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Баскетбол

Виктор Вембаньяма сообщил, что его друг детства, пропавший в аэропорту, был найден

Виктор Вембаньяма сообщил, что его друг детства, пропавший в аэропорту, был найден
22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», сообщил о том, что его друг детства 23-летний Элайджа Хоард, пропавший в аэропорту Чикаго, был найден.

«Его только что нашли, примерно час назад. Я так счастлив. Мы давно близки, моя семья и его. И мы всегда думаем, что такое случается с кем-то другим, но не ждём, что и с нами такое может произойти. Это был первый раз, когда я столкнулся с такой ситуацией с близким мне человеком. Я очень, очень рад, что всё закончилось успешно», — приводит слова Вембаньямы ESPN.

Хоард был высажен своим отцом в международном аэропорту О'Хара в Чикаго в пятницу, 27 февраля, но регистрацию и посадку на рейс во Францию он так и не прошёл. Его нашли целым и невредимым во вторник, 3 марта.

