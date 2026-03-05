«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Джонсоном, вернувшимся в клуб в ноябре

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сообщила о расторжении контракта с 30-летним американским форвардом Би Джей Джонсоном. Соглашение, согласно сообщению, расторгнуто по взаимному решению.

Би Джей ушёл из краснодарского коллектива в конце сезона-2024/2025, а в ноябре вернулся в «Локомотив-Кубань». В нынешнем сезоне американский форвард принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 8,1 очка + 3 подбора + 0,6 передачи + 0,8 перехвата + 0,5 блокшота за 19 минут игрового времени.

После 30 матчей краснодарцы одержали 19 побед при 11 поражениях и занимают четвёртое место, находясь в зоне плей-офф.