«Он не чувствовал, что даёт максимум». Тренер «Локо» Томович — об уходе Би Джей Джонсона

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал расторжение контракта с американским форвардом Би Джей Джонсоном.

«По словам Би Джея, он не чувствовал, что даёт «Локомотиву» максимум того, на что способен, это сильно влияло на его моральное состояние, и поэтому он решил найти новую команду. Мы не стали мешать игроку искать для себя лучшей судьбы и возражать против его ухода. Конечно, нам теперь придётся перестраивать свою игру, но у нас большая обойма игроков, и теперь у талантливых воспитанников клуба появился отличный шанс сделать шаг вверх и помочь нам добиться целей, которые мы ставим на этот сезон», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.