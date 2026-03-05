Скидки
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Тренер «Нью-Йорк Никс» — о Гилджес-Александере: отлично умеет убеждать судей

Комментарии

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Майк Браун высказался о лидере клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере после поражения со счётом 100:103.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Таунс - 17, Ануноби - 16, Брансон - 16, Бриджес - 15, Шамет - 14, Харт - 10, Диавара - 9, Альварадо - 3, Кларксон, Дадье, Маккаллар, Сохан, Колек, Джемисон, Хукпорти
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 28, Гилджес-Александер - 26, Дорт - 16, Уильямс - 8, Уиггинс - 6, Маккейн - 5, Джо - 4, Уоллес - 4, Карузо - 3, Уильямс - 3, Барнхайзер, Хартенштайн

«Шей, его трудно сдерживать, и он отлично умеет убеждать судей — наверное, лучше всех в лиге — в том, что его бьют. Спорный эпизод? Джейлен [Брансон] был там, и Шей снёс их. Это должен был быть его третий фол, очки не должны были засчитать, и мы должны были атаковать сами. Джейлен стоял там, рисковал собой, и наши ребята сражались изо всех сил, чтобы выиграть матч, и это просто мне не понравилось», — приводит слова Брауна издание ESPN.

Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Рейтинг
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
