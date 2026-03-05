Тренер «Нью-Йорк Никс» — о Гилджес-Александере: отлично умеет убеждать судей

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Майк Браун высказался о лидере клуба «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере после поражения со счётом 100:103.

«Шей, его трудно сдерживать, и он отлично умеет убеждать судей — наверное, лучше всех в лиге — в том, что его бьют. Спорный эпизод? Джейлен [Брансон] был там, и Шей снёс их. Это должен был быть его третий фол, очки не должны были засчитать, и мы должны были атаковать сами. Джейлен стоял там, рисковал собой, и наши ребята сражались изо всех сил, чтобы выиграть матч, и это просто мне не понравилось», — приводит слова Брауна издание ESPN.