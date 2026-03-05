Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на частые трансферы посреди сезона

Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на частые трансферы посреди сезона
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин высказался о частых переходах в российском первенстве во время сезона.

– Переходы по ходу сезона – это новый тренд?
– Почему в тренде – все понятно. Когда что-то не получается, у тебя всегда появляется соблазн что-то поменять в том механизме, который, как тебе кажется, не работает. Внести или точечные, или многоточечные изменения, будь то тренер или те или иные игроки. То, что наши конкуренты это делают, это как минимум свидетельствует о том, что они хотят быть конкурентоспособными и ставят перед собой максимальные задачи, то есть никто не опустил руки.

Оценки можно будет давать после завершения чемпионата в целом. Я не хочу адвокатировать действия коллег, но то, что сейчас вам со стороны кажется пускай даже неким хаотичным движением по исправлению каких-то ошибок: летних, осенних – неважно, так вот, эта команда с кучей перемен, с другим тренером возьмёт и выиграет чемпионат. И первое, что сделают ваши коллеги, – скажут: «Какие молодцы!» Всё гениальное просто: не опустили руки, продолжили работать, да, путём проб и ошибок, нашли тот состав, тот механизм, который работает, – вот лучший менеджмент, вот образец, как надо действовать.

Я вижу в этом самое главное – все хотят выиграть, но по-разному идут этим путём. Тот состав, который у нас есть сейчас, формировался много лет. Нет нужды менять то, что хорошо работает. Основа всему – хорошее отношение ребят внутри коллектива, то, что та система, которая есть, даёт результат. Возможно, появится ещё один игрок, возможно, не появится. Решения нет. В июне поговорим, что было лучше: некая стабильность или попытки что-то поменять по ходу движения, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.

Материалы по теме
«Это диагноз». Президент ЦСКА Ватутин — о тренерских сменах в клубах в течение сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android