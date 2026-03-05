Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на частые трансферы посреди сезона

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин высказался о частых переходах в российском первенстве во время сезона.

– Переходы по ходу сезона – это новый тренд?

– Почему в тренде – все понятно. Когда что-то не получается, у тебя всегда появляется соблазн что-то поменять в том механизме, который, как тебе кажется, не работает. Внести или точечные, или многоточечные изменения, будь то тренер или те или иные игроки. То, что наши конкуренты это делают, это как минимум свидетельствует о том, что они хотят быть конкурентоспособными и ставят перед собой максимальные задачи, то есть никто не опустил руки.

Оценки можно будет давать после завершения чемпионата в целом. Я не хочу адвокатировать действия коллег, но то, что сейчас вам со стороны кажется пускай даже неким хаотичным движением по исправлению каких-то ошибок: летних, осенних – неважно, так вот, эта команда с кучей перемен, с другим тренером возьмёт и выиграет чемпионат. И первое, что сделают ваши коллеги, – скажут: «Какие молодцы!» Всё гениальное просто: не опустили руки, продолжили работать, да, путём проб и ошибок, нашли тот состав, тот механизм, который работает, – вот лучший менеджмент, вот образец, как надо действовать.

Я вижу в этом самое главное – все хотят выиграть, но по-разному идут этим путём. Тот состав, который у нас есть сейчас, формировался много лет. Нет нужды менять то, что хорошо работает. Основа всему – хорошее отношение ребят внутри коллектива, то, что та система, которая есть, даёт результат. Возможно, появится ещё один игрок, возможно, не появится. Решения нет. В июне поговорим, что было лучше: некая стабильность или попытки что-то поменять по ходу движения, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.