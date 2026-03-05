Скидки
Баскетболист «Бостона» Уайт оценил игру Тейтума после разрыва ахиллова сухожилия

31-летний американский профессиональный баскетболист Деррик Уайт, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, высказался о восстановлении 28-летнего лёгкого форварда Джейсона Тейтума после разрыва ахиллова сухожилия.

«Он [Джейсон Тейтум] выглядит хорошо. Играет, двигается… Было приятно видеть, что он вернулся и снова набирает форму», — приводит слова Уайта журналист Даниэль Донабедиан в социальной сети Х.

Тейтум не играл с мая 2025 года, когда в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс» получил травму.

Журналист Билл Симмонс заявил, что Джейсон вернётся на паркет НБА в ночь на субботу в матче с «Даллас Маверикс».

