Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Шарлотт» Нуппель превзошёл достижение Майкла Джордана в дебютный сезон в НБА

Новичок «Шарлотт» Нуппель превзошёл достижение Майкла Джордана в дебютный сезон в НБА
Комментарии

20-летний американский баскетболист Кон Нуппель, выступающий на позиции форварда и атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», по итогам матча с «Бостон Селтикс» (118:89) превзошёл достижение легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана.

НБА — регулярный чемпионат
05 марта 2026, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
89 : 118
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Уайт - 29, Браун - 20, Гарза - 9, Шейерман - 9, Гонсалес - 8, Вучевич - 7, Хозер - 3, Уолш - 2, Кета - 2, Притчард, Харпер Мл., Шульга, Уильямс
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 20, Болл - 18, Миллер - 18, Уайт - 17, Бриджес - 9, Диабате - 9, Джеймс - 6, Грин - 6, Колкбреннер - 6, Коннотон - 6, Ривз - 3, Манн, Тиллман

Нуппель провёл 27-й матч в дебютном сезоне, в котором набрал 20+ очков при точности с игры 65%+. У Джордана таких игр было 26 в дебютном сезоне за «Чикаго Буллз». Примечательно, что за 62 матча Кон набирал 20+ очков в 29, и только в двух из них показал точность менее 65%.

В своём дебютном сезоне Нуппель набирает в среднем 19,2 очка, делает 5,5 подбора и 3,4 передачи за игру, реализуя при этом 48,8% бросков с игры и 43,6% — с трёхочковой дистанции. Для сравнения: Майкл Джордан в среднем за игру набирал 28,2 очка, делал 6,5 подбора и 4,5 передачи.

Материалы по теме
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Рейтинг
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android