Новичок «Шарлотт» Нуппель превзошёл достижение Майкла Джордана в дебютный сезон в НБА

20-летний американский баскетболист Кон Нуппель, выступающий на позиции форварда и атакующего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс», по итогам матча с «Бостон Селтикс» (118:89) превзошёл достижение легендарного шестикратного чемпиона Майкла Джордана.

Нуппель провёл 27-й матч в дебютном сезоне, в котором набрал 20+ очков при точности с игры 65%+. У Джордана таких игр было 26 в дебютном сезоне за «Чикаго Буллз». Примечательно, что за 62 матча Кон набирал 20+ очков в 29, и только в двух из них показал точность менее 65%.

В своём дебютном сезоне Нуппель набирает в среднем 19,2 очка, делает 5,5 подбора и 3,4 передачи за игру, реализуя при этом 48,8% бросков с игры и 43,6% — с трёхочковой дистанции. Для сравнения: Майкл Джордан в среднем за игру набирал 28,2 очка, делал 6,5 подбора и 4,5 передачи.