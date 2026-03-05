Скидки
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:45 Мск
Президент ЦСКА Ватутин ответил, являются ли частые победы в концовках мастерством команды

Президент ЦСКА Ватутин ответил, являются ли частые победы в концовках мастерством команды
Комментарии

Президент команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал частые победы армейцев в концовках матчей.

– Победы в концовках отражают мастерство команды?
– Как вы тогда ответите на фразу, что мастерство команды – это умение не доводить до таких концовок? Это мастерство или что-то другое? Баскетбол – такая игра, что всё может поменяться буквально за несколько секунд или минут. Это как стакан: он или наполовину полный, или наполовину пустой. Я всегда предпочитаю смотреть в полную часть стакана. Что в данном случае в полной части стакана? Это мастерство, вера в себя до последних секунд, умение переламывать события.

Что в другой части стакана? Всё-таки это удача. Бросок Ливио [Жан-Шарля] – это удача. То, как сложился овертайм с МБА – тоже не обошлось без удачи. То, как мы отыгрались у УНИКСа. То, как забил Астапкович из угла «Зениту». Удача, конечно, очень капризная дама, но она благоволит сильнейшим. Не буду скрывать, я об этом часто думаю: нам не раз повезло в этом сезоне. Очень бы хотелось, чтобы эта богиня удачи продолжала нам благоволить, — приводит слова Ватутина пресс-служба турнира.

