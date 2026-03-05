Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сейчас интересное время». Кевин Дюрант — о титульной борьбе в НБА

«Сейчас интересное время». Кевин Дюрант — о титульной борьбе в НБА
Комментарии

37-летний форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс» высказался по поводу титульной борьбы в сезоне-2025/2026.

«Гонка за титулом? Слава богу, что есть вторые и третьи составы, позволяющие делать ротацию. Мы хотели некоторого паритета, и, думаю, последние несколько лет мы получили именно это. Я имею в виду, это интересно всем, кто смотрит игру, не зная точно, кто станет победителем в конце сезона.

И как команде это придаёт уверенности, зная, что, даже если вы сейчас не показываете свой лучший баскетбол, никто на самом деле его не показывает… Команды пытаются понять, какие сочетания они хотят использовать после обменов, всего такого, так что сейчас интересное время, чтобы играть здесь и наблюдать за лигой», — приводит слова Дюранта пресс-служба НБА.

Материалы по теме
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Рейтинг
Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android