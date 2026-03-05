«Сейчас интересное время». Кевин Дюрант — о титульной борьбе в НБА

37-летний форвард и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант из «Хьюстон Рокетс» высказался по поводу титульной борьбы в сезоне-2025/2026.

«Гонка за титулом? Слава богу, что есть вторые и третьи составы, позволяющие делать ротацию. Мы хотели некоторого паритета, и, думаю, последние несколько лет мы получили именно это. Я имею в виду, это интересно всем, кто смотрит игру, не зная точно, кто станет победителем в конце сезона.

И как команде это придаёт уверенности, зная, что, даже если вы сейчас не показываете свой лучший баскетбол, никто на самом деле его не показывает… Команды пытаются понять, какие сочетания они хотят использовать после обменов, всего такого, так что сейчас интересное время, чтобы играть здесь и наблюдать за лигой», — приводит слова Дюранта пресс-служба НБА.