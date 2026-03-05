Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евролиге прояснили позицию по допуску ЦСКА в будущем

В Евролиге прояснили позицию по допуску ЦСКА в будущем
Комментарии

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно поделился мыслями насчёт возможного возвращения московского клуба ЦСКА в турнир.

«Я восхищаюсь ЦСКА. Если конфликт завершится и условия нормализуются, мы будем счастливы увидеть их возвращение в турнир», — приводит слова Буэно портал Eurohoops.

Напомним, решение о приостановке участия российских команд в соревнованиях под эгидой Евролиги было принято в феврале 2022 года из-за политической обстановки. Из-за этого ЦСКА, казанский коллектив УНИКС и санкт-петербургский клуб «Зенит» не смогли доиграть сезон-2021/2022, а результаты матчей с их участием были аннулированы.

Материалы по теме
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android