В Евролиге прояснили позицию по допуску ЦСКА в будущем

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно поделился мыслями насчёт возможного возвращения московского клуба ЦСКА в турнир.

«Я восхищаюсь ЦСКА. Если конфликт завершится и условия нормализуются, мы будем счастливы увидеть их возвращение в турнир», — приводит слова Буэно портал Eurohoops.

Напомним, решение о приостановке участия российских команд в соревнованиях под эгидой Евролиги было принято в феврале 2022 года из-за политической обстановки. Из-за этого ЦСКА, казанский коллектив УНИКС и санкт-петербургский клуб «Зенит» не смогли доиграть сезон-2021/2022, а результаты матчей с их участием были аннулированы.