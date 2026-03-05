Скидки
Баскетбол

Андрей Кириленко вспомнил, как поставил блокшот Шакилу О’Нилу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, как поставил блокшот четырёхкратному чемпиону НБА американцу Шакилу О’Нилу.

«Конечно, круто. Он действительно огромный – ростом 2,18 м, почти 200 кг весом. У него ладонь, наверное, в два раза больше, чем у меня. Когда такой человек на тебя бежит, ты, конечно, думаешь: «Может, не надо здесь стоять? Может, лучше отойти в сторонку? Пусть он наберёт эти два очка, а я целее буду».

Но, конечно, в игре включаются эмоции, ты думаешь: «Всё, я никого не пропущу! Я последний оплот обороны». В итоге иногда получается накрыть, но иногда через тебя так вбивают сверху, что ты во всех нарезках хайлайтов оказываешься. И думаешь: «Наверное, надо было отойти», — сказал Кириленков в «Разговоре начистоту».

