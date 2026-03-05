Андрей Кириленко вспомнил, как поставил блокшот Шакилу О’Нилу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, как поставил блокшот четырёхкратному чемпиону НБА американцу Шакилу О’Нилу.

«Конечно, круто. Он действительно огромный – ростом 2,18 м, почти 200 кг весом. У него ладонь, наверное, в два раза больше, чем у меня. Когда такой человек на тебя бежит, ты, конечно, думаешь: «Может, не надо здесь стоять? Может, лучше отойти в сторонку? Пусть он наберёт эти два очка, а я целее буду».

Но, конечно, в игре включаются эмоции, ты думаешь: «Всё, я никого не пропущу! Я последний оплот обороны». В итоге иногда получается накрыть, но иногда через тебя так вбивают сверху, что ты во всех нарезках хайлайтов оказываешься. И думаешь: «Наверное, надо было отойти», — сказал Кириленков в «Разговоре начистоту».