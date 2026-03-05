Скидки
Баскетбол

Мозгов: больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше

Мозгов: больше не считаю себя профессионалом. Не тренируюсь столько, как раньше
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов рассказал о своей текущей физической форме.

«Я не играю профессионально. Участвую в матчах любительских лиг. Я больше не считаю себя профессионалом, потому что не тренируюсь столько, как раньше, не уделяю столько времени баскетболу, как раньше, поэтому так дерьмово выгляжу.

То есть я как бы в форме, типа ты как бы и не спортсмен, но вроде и не толстяк на пиве, то есть где-то посерединке. Нельзя расслабляться полностью. Плюс у меня негласный договор с женой: мы уже 15 лет в браке и сказали друг другу, что, если кто-то из нас потолстеет, сильно зажиреет, мы можем друг от друга уйти и вообще никому вопросов не задавать. Поэтому мне приходится держать себя чуть-чуть в форме. Уговор, понятное дело, больше шуточный», – сказал Мозгов в интервью «Вне формата».

