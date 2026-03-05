Леброн Джеймс заявил, что отключает телефон на время плей-офф

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс рассказал, что отключает телефон на время плей-офф, чтобы не терять фокус от завоевания титула.

«На протяжении всей стадии плей-офф я просто полностью отключаю телефон. Если мои близкие хотят связаться со мной, Рэнди Мимс находится рядом со мной каждый день. Маверик тоже часто бывает рядом. Если мои близкие хотели связаться со мной, то могли позвонить им, а в случае крайней необходимости могут приехать. Если мы находимся на выезде, то они стучались ко мне в номер. В остальном никто не может до меня дозвониться два с половиной месяца», — приводит слова Джеймса портал Hoopshype.