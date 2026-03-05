Капитан «Зенита» Фрейзер признался, что текущий сезон стал для него одним из сложнейших

Разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Трент Фрейзер признался, что сезон-2025/2026 стал для него одним из самых сложных в карьере.

— Этот сезон для «Зенита» насыщен травмами, изменениями в составе и переменами на тренерском мостике. Считаешь ли ты его одним из самых сложных или необычных в своей карьере?

— Да, безусловно. Это очень сложный, очень непростой год для нас. Я горжусь нашими ребятами, каждым игроком — тем, как мы с этим справляемся, как берём на себя ответственность. Как ты сказал, из-за всех этих травм и смен тренеров сезон очень тяжёлый, но мы держимся вместе как команда. Мы выигрываем много матчей, всё ещё идём на третьем месте — и это хороший результат, учитывая, насколько непросто складывается сезон. Сейчас нам остаётся только смотреть вперёд.

В этом месяце нас ждёт длинный отрезок — 11 игр до конца регулярного чемпионата. Мы хотим закончить его на высокой ноте и подойти к плей-офф с правильным настроем, готовыми побеждать, — сказал Фрейзер на встрече с болельщиками и инфлюенсерами в ресторане Must.