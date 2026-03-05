Скидки
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Баскетбол

Тимофей Мозгов назвал топ-5 сильнейших соперников в карьере

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» россиянин Тимофей Мозгов назвал топ-5 сильнейших соперников, против которых ему доводилось играть, а также составил символическую команду из лучших партнёров.

«Мои самые сильные соперники? Центровой – Шакил О’Нил, четвёртый номер – Газоль, третий номер – Леброн, второй – Коби, на первого номера возьмём Стефа Карри.

Теперь команда партнёров. Назову семерых. Я – центровой, дальше Витя Хряпа, сделаем нашу олимпийскую сборную. Андрей Кириленко, Сергей Моня, Лёха Швед, Виталий Валерьевич Фридзон и Понкраш [Антон Понкрашов]. Думаю, такой командой мы бы американцев обыграли.

Мы бы их просто перебегали. Мы же играли с американцами на чемпионате мира 2010 года и неплохо смотрелись, не было лёгкой игры. Просто не повезло, что мы на них в четвертьфинале попали. Они вынесли всех вперёд ногами, а мы проиграли им 10 очков, и то до последнего боролись», – сказал Мозгов в интервью «Вне формата».

Комментарии
